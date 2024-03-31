«Ванкувер» стал седьмым участником розыгрыша Кубка Стэнли-2024

«Ванкувер» обеспечил себе попадание в плей-офф НХЛ сезона-2023/24.

«Кэнакс» лишились математических шансов выпасть за пределы восьмерки лучших Западной конфереции лиги. Команда занимает третью строчку с 98 очками в 73 матчах.

«Ванкувер» стал седьмым определившимся участником Кубка Стэнли-2024. До этого в плей-офф из Восточной конференции попали «Даллас» и «Колорадо», а из Западной — «Рейнджерс», «Каролина», «Бостон» и «Флорида».

Розыгрыш Кубка Стэнли-2024 стартует 20 апреля.