Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:29

Самсонов думал, что придется завершить карьеру после аварии на квадроцикле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал об аварии на квадроцикле.

«В истории с квадроциклом не то что меня не взяли, я просто не мог поехать на плей-офф. Там была настолько серьезная травма, что вообще думал, что придется заканчивать с хоккеем. С ковидом вышла дурацкая история, которую слишком раздули. Мы не то что попались. Я реально не говорил никому о травме, выяснял, сколько займет восстановление, хотел успеть подготовиться к плей-офф. В клубе узнали о травме через 8-9 дней. В итоге «Вашингтон» очень мне помог, мы разобрались, в чем проблема. Травма оказалась намного серьезней, чем мы изначально думали», — приводит слова Самсонова Sport24.

В 2020 году в СМИ появилась информация, что Самсонов упал с квадроцикла, катаясь в Магнитогорске, и повредил себе спину, шею. Были серьезные повреждения.

Источник: https://sport24.ru/article/hockey/2023-02-07-intervyu-rossiyskogo-vratarya-toronto-ili-samsonova-ukhod-iz-vashingtona-strashnaya-travma-kak-ne-propuskat-ot-ovechkina
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестеркин рассказал, что сын Овечкина заставил всех улыбаться на Матче звезд НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
1 : 2
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 7 : 1
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 5 : 4 ОТ
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 3 : 2 Б
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 3 : 2
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости