Шестеркин рассказал, что сын Овечкина заставил всех улыбаться на Матче звезд НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от прошедшего Матча звезд лиги и отметил высокие хоккейные навыки сына Александра Овечкина.

«Достаточно интересное мероприятие, где можно пообщаться, отвечать на вопросы. Не важно, происходит ли это во Флориде или где-то еще, так как, когда выходишь на лед, будет везде холодно. Познакомился с сыном Овечкина? Он не давал покоя Илье Сорокину, все внимание к нему было приковано. Он катался со всеми, махал всем рукой, в том числе и с болельщиками. На него с улыбкой реагировали. Он большой молодец, уже так катается, бросает», — приводит слова Шестеркина ТАСС.

Овечкин вместе со своим старшим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби принимал участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.