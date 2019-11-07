Самедов посетил матч «Рейнджерс» и сфотографировался с Панариным. С ним на игру ходил Торбинский
10:25
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов опубликовал в своем Instagram фотографию с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным после победного матча команды россиянина с «Детройтом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
— Моя мечта сбылась! «Рейнджерс» с победой — подписал фото Самедов.
Также Самедов опубликовал видео просмотра матча с другим экс-хавбеком сборной России Дмитрием Торбинским.
Из Инстаграма Александра Самедова pic.twitter.com/vQXB2wGeDO— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 7, 2019
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