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Самедов посетил матч «Рейнджерс» и сфотографировался с Панариным. С ним на игру ходил Торбинский

10:25
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов опубликовал в своем Instagram фотографию с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным после победного матча команды россиянина с «Детройтом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

— Моя мечта сбылась! «Рейнджерс» с победой — подписал фото Самедов.

Также Самедов опубликовал видео просмотра матча с другим экс-хавбеком сборной России Дмитрием Торбинским.

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