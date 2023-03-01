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Сафронов считает «Рейнджерс» одним из фаворитов Кубка Стэнли после приобретения новых игроков

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов высказался о трансферной кампании «Рейнджерс».

«Считаю, что «Рейнджерс» готовятся к такому серьезному прыжку, как победа в Кубке Стэнли. У них есть такой огромный опыт, когда они объединяли Немчинова, Зубова и остальных наших ребят. Думаю, приобретения для «Рейнджерс» очень хорошие. Патрик Кейн помогал в хорошем спортивно-хоккейном смысле раскрыть свой потенциал в НХЛ Артемию Панарину. Сейчас ему 34 года — это самый возраст, чтобы в составе «рейнджеров» пойти за своим четвертым Кубком Стэнли», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

Ранее в результате обмена из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» перешел российский нападающий Владимир Тарасенко. Также клуб смог выменять у «Чикаго» американского хоккеиста Патрика Кейна.

На данный момент «Рейнджерс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков за 60 проведенных матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/01/19863151.shtml
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Андрей Сафронов
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«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 60 26 34 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 58 34 24 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 60 21 39 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Сиэтл 60 33 27 72
4 Эдмонтон 61 32 29 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 61 18 43 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
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1.03 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 1
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 1 : 4
1.03 03:30
Баффало – Коламбус
 3 : 5
1.03 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 1 : 3
1.03 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 3 : 5
1.03 04:00
Миннесота – Айлендерс
2 : 1 Б
1.03 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 5 : 6 Б
1.03 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
1.03 05:00
Аризона – Чикаго
 4 : 1
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Сан-Хосе – Монреаль
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 86
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 60 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

59 41
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 38 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 28 2.02
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
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