Сафронов: «Слышал, что у Панарина с Кейном хорошие дружеские отношения»
Бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов ответил на вопрос, мог ли нападающий Артемий Панарин повлиять на действия менеджмента «Рейнджерс» при недавних обменах хоккеистов.
«Не знаю насчет фактора Панарина при обменах, но слышал, что у них с Кейном хорошие дружеские отношения. По поводу связки решать тренерам. Можно из трех игроков сделать три хороших звена, а можно — одно сильное. Все решать тренерам», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».
Свои первые два сезона в НХЛ Панарин провел в «Чикаго», где выступал в одном звене с американским форвардом Патриком Кейном, который в конце февраля присоединился к «Рейнджерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|60
|21
|39
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|4
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 1
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|1 : 4
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|3 : 5
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|1 : 3
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|3 : 5
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|2 : 1 Б
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|5 : 6 Б
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|4 : 1
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27