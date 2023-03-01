Сафронов: «Слышал, что у Панарина с Кейном хорошие дружеские отношения»

Бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов ответил на вопрос, мог ли нападающий Артемий Панарин повлиять на действия менеджмента «Рейнджерс» при недавних обменах хоккеистов.

«Не знаю насчет фактора Панарина при обменах, но слышал, что у них с Кейном хорошие дружеские отношения. По поводу связки решать тренерам. Можно из трех игроков сделать три хороших звена, а можно — одно сильное. Все решать тренерам», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

Свои первые два сезона в НХЛ Панарин провел в «Чикаго», где выступал в одном звене с американским форвардом Патриком Кейном, который в конце февраля присоединился к «Рейнджерс».