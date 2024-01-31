Рыбин заявил, что Воронков напоминает ему Свитова

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин поделился мнением об игре форварда «Коламбуса» Дмитрия Воронкова.

В ночь на 31 января Форвард «Блю Джэкетс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:0) и вышел на третье место по голам среди новичков сезона НХЛ.

«Думаю, что Воронков мог бы начать играть результативно и стабильно даже немного пораньше, но процесс его адаптации занял чуть больше времени, когда ходили все эти разговоры про его возвращение. Конечно, все это сыграло против Дмитрия. С габаритами Воронкова, с его старанием и тем, что он не боится идти в силовые, — пожалуй, он напоминает мне моего друга Сашу Свитова», — приводит слова Рыбина RT.

В этом сезоне 23-летний Воронков провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 25 (12+13) очков.