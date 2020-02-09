«Колорадо» обыграл «Коламбус» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу встречи проявил себя защитник хозяев Никита Задоров — он провел мощный силовой прием на форварде соперников Натане Гербе. У игроков серьезная разница в росте — 33 сантиметра.

Оба хоккеиста в этой встрече очков не набрали: у Задорова за 16 минут на льду показатель полезности «+1», один бросок по воротам и три силовых приема.