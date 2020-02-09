Русский великан уложил на лед американского «малыша». Разница в росте — 33 сантиметра
11:50
«Колорадо» обыграл «Коламбус» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
По ходу встречи проявил себя защитник хозяев Никита Задоров — он провел мощный силовой прием на форварде соперников Натане Гербе. У игроков серьезная разница в росте — 33 сантиметра.
Оба хоккеиста в этой встрече очков не набрали: у Задорова за 16 минут на льду показатель полезности «+1», один бросок по воротам и три силовых приема.
Задоров хитует Гербе. pic.twitter.com/kbybLZh8kv— sports_centre (@sportscentre9) February 9, 2020
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