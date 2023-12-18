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Сегодня, 09:26

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел свой 200-й матч в НХЛ

Виктория Кравченко
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«Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3) в матче НХЛ. Эта встреча стала 200-й за карьеру в лиге у российского защитника «сенаторов» Артема Зуба.

В этом матче хоккеист не отметился результативными действиями и закончил его с показателем «-2», сделав при этом четыре хита и нанеся два броска по воротам. На льду он прове 21:10 минут игрового времени.

В текущем регулярном чемпионате в активе Зуба 19 игр, в которых он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-1».

Артем Зуб
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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Центральный дивизион И В П О
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4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
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