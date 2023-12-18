Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб провел свой 200-й матч в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3) в матче НХЛ. Эта встреча стала 200-й за карьеру в лиге у российского защитника «сенаторов» Артема Зуба.

В этом матче хоккеист не отметился результативными действиями и закончил его с показателем «-2», сделав при этом четыре хита и нанеся два броска по воротам. На льду он прове 21:10 минут игрового времени.

В текущем регулярном чемпионате в активе Зуба 19 игр, в которых он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-1».