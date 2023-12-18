Айкел стал автором единственной двузначной очковой серии в истории «Вегаса»

Центральный нападающий «Вегаса» Джек Айкел отметился и результативной передачей в матче против «Оттавы» (6:3).

27-летний американец продлил свою очковую серию до десяти матчей. На данный момент он является единственным игроком в истории клуба, кому удалось довести свою серию с набранными очками до двузначной цифры.

В этом сезоне он провел 33 матча в НХЛ, набрав 36 (14+22) очков.