Российский вратарь рассказал о стычке с главным провокатором НХЛ Маршаном

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков в интервью «СЭ» рассказал о конфликтах с полевыми игроками во время матчей.

— В одном из интервью вы говорили, что во время матча вы стараетесь сохранять эмоции и никому не отвечать на провокации. В Америке у вас была стычка с Маршаном, в финале АХЛ вы тоже с соперником повздорили. Что изменилось?

— Я давал то интервью, когда еще играл в России. В Америке больше контактов с вратарем. Там дают бороться, засчитывают голы «с мясом». По-моему, там даже нет такого понятия, как помеха вратарю. Я приехал, у меня с первого матча начались эти потасовки. Я просто отвечал, и как-то пошло-поехало. По ситуации с Маршаном — я даже не увидел, что это он. Я просто его оттолкнул и всё, на автомате. Меня ударили — я в ответ. А в заварушке в финале АХЛ — там парень всю игру искал способ меня задеть, у него это самоцелью было. Мы уже 6:2 вели, он упал мне на больную ногу, я разозлился. Хотелось потолкаться. Он не скинул перчатки, я тоже скидывать первым не стал бы. Понимаю, как это выглядит со стороны, но в моменте мне казалось, что другого выхода нет.

Дмитрий Лебедев