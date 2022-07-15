Российский вратарь рассказал о стычке с главным провокатором НХЛ Маршаном
Голкипер «Каролины» Петр Кочетков в интервью «СЭ» рассказал о конфликтах с полевыми игроками во время матчей.
— В одном из интервью вы говорили, что во время матча вы стараетесь сохранять эмоции и никому не отвечать на провокации. В Америке у вас была стычка с Маршаном, в финале АХЛ вы тоже с соперником повздорили. Что изменилось?
— Я давал то интервью, когда еще играл в России. В Америке больше контактов с вратарем. Там дают бороться, засчитывают голы «с мясом». По-моему, там даже нет такого понятия, как помеха вратарю. Я приехал, у меня с первого матча начались эти потасовки. Я просто отвечал, и как-то пошло-поехало. По ситуации с Маршаном — я даже не увидел, что это он. Я просто его оттолкнул и всё, на автомате. Меня ударили — я в ответ. А в заварушке в финале АХЛ — там парень всю игру искал способ меня задеть, у него это самоцелью было. Мы уже 6:2 вели, он упал мне на больную ногу, я разозлился. Хотелось потолкаться. Он не скинул перчатки, я тоже скидывать первым не стал бы. Понимаю, как это выглядит со стороны, но в моменте мне казалось, что другого выхода нет.
Дмитрий Лебедев
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|О
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|Аризона
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|2
|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
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|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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