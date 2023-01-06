Российский вратарь «Колорадо» Георгиев со злости ударил клюшкой по воротам после двух быстрых голов «Ванкувера»

«Ванкувер» на своем льду выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Во втором периоде «Эвеланш» пропустили три шайбы менее, чем за три минуты после того, как вели в счете 2:0.

Это вызвало ярость у вратаря «Колорадо» Алекасандра Георгиева. Сразу после третьего гола российский голкипер разбил клюшку о свои ворота.

В этом матча Георгиев сделал 39 сэйвов.