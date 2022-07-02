Российский вратарь Георгиев попросил обмен из «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев попросил клуб об обмене, сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл.

По данным источника, 26-летний вратарь выразил желание покинуть команду. Также обмен запросил 24-летний нападающий «Рейнджерс» Жюльен Готье.

Оба хоккеиста сейчас находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

Георгиев в июле 2017 года подписал контракт новичка с «Рейнджерс». Играл в фарм-клубе команды в АХЛ. В февраля 2018 года россиянин дебютировал в НХЛ в матче против «Монреаля» (1:3).

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Георгиев сыграл за «Рейнджерс» 33 матча, пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,8 процентов бросков.

В плей-офф турнира голкипер провел две игры.