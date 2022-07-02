Джим Монтгомери назначен на пост главного тренера «Бостона»

«Бостон» объявил о назначении Джима Монтогомери на пост главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

Monty's the man.



The Boston Bruins have named Jim Montgomery as the 29th head coach in franchise history.



?: https://t.co/HbjR4HJ565 pic.twitter.com/C1HeaBwFRQ — Boston Bruins (@NHLBruins) July 1, 2022

На этой должности 53-летний специалист сменил Брюса Кэссиди.

Соглашение Монтгомери с «Бостоном» рассчитано на три года. По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, получать он будет около 2 миллионов долларов за сезон

Последние два сезона Монтгомери работал ассистентом Крэйга Беруби в «Сент-Луисе».