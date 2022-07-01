Задоров ведет переговоры о новом контракте с «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров поделился мнением о возможном продлении контракта с клубом. Текущее соглашение заканчивается в июле 2022 года.

— Ведем переговоры с «Калгари». Пока ничего не могу сказать, через пару недель увидим, — приводит слова Задорова Sport24. — Мне понравилось в «Калгари». Крутой коллектив, хорошая команда, очень крутой тренер, город хороший, как и болельщики. Приоритет — быть там, где тебя хотят видеть. Играть в плей-офф. Даже если я выйду на рынок, то все равно хочется попасть в команду, у которой есть какие-то шансы.

Понятно, что тяжело судить, у какой команды есть шансы, все-таки хоккей — непредсказуемый вид спорта. Хотя последнюю пару-тройку лет побеждают фавориты. Хочется уже что-то выиграть в своей жизни.

— При подписании контракта вам важен длительный срок контракта?

— Конечно, хочется стабильности. Всегда ее хочется. У меня дети. Хочется их отдать в одну школу. Младшая за последние два года побывала в трех городах. 100 процентов я за постоянство.

В минувшем сезоне 27-летний россиянин провел за «Калгари» 84 матча в НХЛ, в которых набрал 25 (4+21) очко.