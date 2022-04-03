Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич обновил личный рекорд по передачам за сезон НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари» (6:4).

В активе 26-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка в 59 встречах.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, нападающий обновил личный рекорд по передачам за сезон — 30 передач в 68 играх в сезоне-2019/20.

Таким образом, до конца сезона Бучневич будет улучшать личные рекорды по всем трем показателям результативности.