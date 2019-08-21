Российский обладатель Кубка Стэнли пообещал угостить тренера «Сент-Луиса» фирменным самогоном

Российский обладатель Кубка Стэнли нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев побывал в гостях у «СЭ» и рассказал о планах угостить тренера своего клуба Крейга Беруби самогоном своего отца.

— Мы видели, как вы два дня непринужденно и много раз поднимали Кубок Стэнли, словно тяжелоатлет.

— Да, подкачался. Сегодня утром проснулся, так все тело болит. Кубок весит 17,5 килограммов. Весь день с ним таскались, и это создало неприятное ощущение чисто в физическом плане.

— Что пили из кубка?

— В первый раз самогон, а потом шампанское. Самогон был со стороны папы, а следующим утром все писали, что довольны и рады. Благодарят. У меня голова не болела.

— Вы главному тренеру «Сент-Луиса» Крейгу Беруби фирменной «барбашевки» теперь привезете?

— У нас с женой в Америке две бутылки стоят уже три года. Мы совсем забыли о них. Я привезу, и когда будет возможность, надо всем вместе с Беруби и попробовать. Ждали подходящего момента.

— Он разве не настал после победы в Кубке Стэнли?

— У нас вечерники шли три дня подряд, о самогоне никак не мог вспомнить. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Барбашева