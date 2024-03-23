Овечкин забросил 846-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной». На 14-й минуте второго периода «Кэпиталз» реализовали большинство и счет стал 2:2.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для 38-летнего россиянина это 24-я шайба в этом сезоне.

Теперь на его счету 846 голов за карьеру в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 28 шайб.