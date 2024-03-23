«Вашингтон» поприветствовал Кузнецова специальным видеороликом

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной» на «Капитал Уан Арене» показали видео, посвященной российскому нападающему «Харрикейнз» Евгению Кузнецову. Для россиянина это первая игра против «Кэпиталз» после обмена.

Кузнецов играл за «Вашингтон» с марта 2014 года. 8 марта 2024 года «Кэпиталз» обменяли российского нападающего в «Каролину».