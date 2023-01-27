Кучеров первым в сезоне сделал 50 результативных передач

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». После первого периода счет 1:0.

Голом отметился нападающий Брэндон Хэгел. Он реализовал большинство своей командой.

Ассистировал канадцу российский форвард Никита Кучеров. Для него эта голевая передача стала 50-й в текущем сезоне. Он первый, кому удалось это сделать в этой регулярке.

Всего в этом сезоне 29-летний россиянин набрал 69 (19:49) очков в 47 матчах.