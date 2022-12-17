Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Счет стал 3:1.

На 4-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала 10-й в этом сезоне.

Ранее в этой встрече 27-летний россиянин сделал голевую передачу. Теперь на его счету в этом сезоне 23 (10+13) очка.