Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:14

Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Счет стал 3:1.

На 4-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала 10-й в этом сезоне.

Ранее в этой встрече 27-летний россиянин сделал голевую передачу. Теперь на его счету в этом сезоне 23 (10+13) очка.

0
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Российский спецназ предотвратил побег женщин-заключенных из колонии в Мариуполе
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов показал лучшую серию по результативности в истории «Миннесоты» с 2015 года

35-летний Зуккарелло стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Миннесоты»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 30 21 9 44
2 Каролина 29 17 12 40
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 30 17 13 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 29 10 19 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Баффало 30 14 16 30
7 Монреаль 30 14 16 30
8 Оттава 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 30 14 16 29
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 31 17 14 35
5 Калгари 30 13 17 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 31 8 23 19
Результаты / календарь
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 1
17.12 05:00
Калгари – Сент-Луис
 - : -
17.12 05:30
Аризона – Айлендерс
- : -
17.12 21:00
Бостон – Коламбус
 - : -
17.12 21:00
Детройт – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 31 52
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 46
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 27
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 31 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 13 2.01
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости