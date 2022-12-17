35-летний Зуккарелло стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло забил три шайбы в ворота «Чикаго» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, Зуккарелло в возрасте 35 лет и 106 дней стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Уайлд». Ранее рекорд принадлежал Эрику Стаалу — 33 года и 121 день в 2018 году.

В этом сезоне Зуккарелло провел за «Миннесоту» 30 матчей и набрал 34 (13+21) очка.