«Эдмонтон» обменял нападающего Костина в «Детройт»

«Эдмонтон» и «Детройт» произвели обмен, сообщает пресс-служба «Ред Уингз».

Нападающие «Ойлерз» Клим Костин и Кайлер Ямамото отправлены в «Детройт» в обмен на «будущие предложения».

В октябре 2022 года 24-летний россиянин был обменян из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон».

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 форвард сыграл за «Ойлерз» 57 матчей и набрал 21 очко (11+10). В плей-офф Костин провел 12 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

На счету Ямамото 58 матчей в регулярном чемпионате-2022/23 и 25 (10+15) набранных очков. В плей-офф он провел 12 матчей и набрал 4 (1+3) очка.