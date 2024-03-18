Бучневич в 7-й раз в сезоне набрал 3 очка за матч — за последние 20 лет только Тарасенко сделал больше за «Сент-Луис»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:2).

Россиянин в седьмой раз в этом сезоне набрал за игру минимум три очка. Форвард обошел Роберта Томаса (6 матчей с 3 очками). За последние 20 лет только Владимир Тарасенко провел больше игр с тремя и более очками за «Блюз» — девять в сезоне-2021/22.

Бучневич в этом сезоне набрал 52 (24+28) очка в 66 матчах.