Российский форвард «Ванкувера» рассказал о важном совете Овечкина

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью о дебютном сезоне в НХЛ высказал мнение о том, что ему повезло с тренером.

— Мы уже упоминали вашего главного тренера Брюса Будро. Он по-прежнему матерится в раздевалке?

— Может, да. Но там же у них только одно слово матерное, его все говорят.

— А почему его так хвалят российские игроки?

— Я не буду сравнивать тренеров, с которыми поработал в «Ванкувере». С Трэвисом Грином был-то всего два месяца, но мы общались не так тесно. С Будро провел больше времени. Все говорят, что очень повезло с тренером, и я согласен. Даже Александр Овечкин сказал: «Слушай его, и все будет нормально».