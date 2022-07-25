Российский форвард «Ванкувера» рассказал о важном совете Овечкина
Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью о дебютном сезоне в НХЛ высказал мнение о том, что ему повезло с тренером.
— Мы уже упоминали вашего главного тренера Брюса Будро. Он по-прежнему матерится в раздевалке?
— Может, да. Но там же у них только одно слово матерное, его все говорят.
— А почему его так хвалят российские игроки?
— Я не буду сравнивать тренеров, с которыми поработал в «Ванкувере». С Трэвисом Грином был-то всего два месяца, но мы общались не так тесно. С Будро провел больше времени. Все говорят, что очень повезло с тренером, и я согласен. Даже Александр Овечкин сказал: «Слушай его, и все будет нормально».
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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