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Сегодня, 15:15

Российский форвард «Ванкувера» рассказал о важном совете Овечкина

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью о дебютном сезоне в НХЛ высказал мнение о том, что ему повезло с тренером.

— Мы уже упоминали вашего главного тренера Брюса Будро. Он по-прежнему матерится в раздевалке?

— Может, да. Но там же у них только одно слово матерное, его все говорят.

— А почему его так хвалят российские игроки?

— Я не буду сравнивать тренеров, с которыми поработал в «Ванкувере». С Трэвисом Грином был-то всего два месяца, но мы общались не так тесно. С Будро провел больше времени. Все говорят, что очень повезло с тренером, и я согласен. Даже Александр Овечкин сказал: «Слушай его, и все будет нормально».

Василий Подколзин. «В «Ванкувере» спросили: чего ты все время извиняешься?» Подколзин — о дебютном сезоне в НХЛ

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Василий Подколзин
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Подколзин заявил, что с бывшим тренером Овечкина он стал больше играть в НХЛ

Подколзин признался, что стесняется называть тренера «Ванкувера» по имени
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