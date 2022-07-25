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Сегодня, 15:00

Подколзин заявил, что с бывшим тренером Овечкина он стал больше играть в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал о дебютном сезоне в НХЛ и работе с тренером Брюсом Будро.

— Вы можете объяснить, почему вам так дозировали игровое время? Даже когда забросили первую шайбу, то провели на льду всего чуть больше семи минут, хотя отличились во втором периоде.

— Я помню тот матч. Я вывел команду вперед, затем «Филадельфия» сравняла, и наша команда перешла на игру в три звена. В итоге победили, так что ни к кому вопросов не должно быть.

— Вас-то почему посадили?

— Наверное, из-за равного счета. Но, поверьте, в тот момент я даже и не думал расстраиваться. Лучше уж так, чем вообще ничего. Понятно, что запросы растут, но не всегда это совпадает с мнением тренера. Однако когда в команду пришел Брюс Брудо, я стал играть больше.

— То есть все поменяла отставка тренера.

— Плюс к этому времени стал понимать, что к чему в НХЛ. При Брюсе я стал значительно больше играть, особенно в первое время после его прихода. Затем был небольшой спад в январе, а в конце грех было жаловаться. Я даже в большинстве иногда появлялся. Но закончил сезон на хорошей ноте. Конечно, очень плохо, что не попали в плей-офф, но мы же говорим о личных результатах.

Василий Подколзин. «В «Ванкувере» спросили: чего ты все время извиняешься?» Подколзин — о дебютном сезоне в НХЛ

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
Василий Подколзин
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