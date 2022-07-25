Подколзин заявил, что с бывшим тренером Овечкина он стал больше играть в НХЛ
Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал о дебютном сезоне в НХЛ и работе с тренером Брюсом Будро.
— Вы можете объяснить, почему вам так дозировали игровое время? Даже когда забросили первую шайбу, то провели на льду всего чуть больше семи минут, хотя отличились во втором периоде.
— Я помню тот матч. Я вывел команду вперед, затем «Филадельфия» сравняла, и наша команда перешла на игру в три звена. В итоге победили, так что ни к кому вопросов не должно быть.
— Вас-то почему посадили?
— Наверное, из-за равного счета. Но, поверьте, в тот момент я даже и не думал расстраиваться. Лучше уж так, чем вообще ничего. Понятно, что запросы растут, но не всегда это совпадает с мнением тренера. Однако когда в команду пришел Брюс Брудо, я стал играть больше.
— То есть все поменяла отставка тренера.
— Плюс к этому времени стал понимать, что к чему в НХЛ. При Брюсе я стал значительно больше играть, особенно в первое время после его прихода. Затем был небольшой спад в январе, а в конце грех было жаловаться. Я даже в большинстве иногда появлялся. Но закончил сезон на хорошей ноте. Конечно, очень плохо, что не попали в плей-офф, но мы же говорим о личных результатах.
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
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|0
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|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|0
|7
|Торонто
|0
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|0
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
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|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
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|4
|Колорадо
|0
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|0
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|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
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|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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