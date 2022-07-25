Подколзин признался, что стесняется называть тренера «Ванкувера» по имени

Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером Брюсом Будро.

— И что такого говорит тренер?

— Он все говорит по делу. Даже если повышает голос, то именно потому, что так требуется в этот момент. При этом очень четко чувствует настроение. Может спокойно разрядить обстановку. Сидишь перед матчем, мотаешь клюшку, он подойдет, что-нибудь скажет. О, кстати, вспомнил момент.

— Рассказывайте.

— Будро только пришел в клуб, одна из первых тренировок. Подходит и спрашивает, как дела. Нормально, отвечаю. Тренер не уходит. Интересуется, что вчера делал. Рассказываю, что сидел дома, поужинал, никуда не ходил. «Точно?» — настаивает Брюс. Я уж сам начинаю вспоминать, что делал, вдруг что-то реально делал, но забыл. «А, ну ладно», — говорит он и уходит. У меня осталось чувство недосказанности.

— Так что хотел-то?

— Да, видимо, это нормальная ситуация. Ко мне потом подошел Нильс Хогландер и рассказывает, что у него была точно такая же беседа с тренером. Потом уже стало ясно, что у Брюса такая манера общения. Для российского игрока все-таки это непривычно, а в НХЛ нормально. Дистанция между тренером и хоккеистом есть, но в Северной Америке она чуть меньше. Например, в раздевалке все его называют по имени. Я пока не могу это преодолеть и говорю «тренер».

— Еще бы.

— Никто ведь Брагина в СКА Валерой не называл.