Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко набрал 450-е очко в НХЛ и признан второй звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

06:12
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
Теги:

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:4) набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой встречи.

Теперь на счету 29-летнего Тарасенко 8 (4+4) очков в 6 матчах нынешнего сезона. Также она набрал ровно 450 (222+228) очков в регулярке за карьеру в НХЛ. При этом он провел 537 матчей.

Напомним, Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В 2019 году он вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись онлайн
0