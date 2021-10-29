Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:4) набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой встречи.

Теперь на счету 29-летнего Тарасенко 8 (4+4) очков в 6 матчах нынешнего сезона. Также она набрал ровно 450 (222+228) очков в регулярке за карьеру в НХЛ. При этом он провел 537 матчей.

Напомним, Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В 2019 году он вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.