Романов провел первый матч за «Айлендерс» в апреле. Защитник восстанавливался от травмы

«Айлендерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 5:1.

Для защитника «островитян» Александра Романова это первая игра со 2 апреля: 23-летний россиянин восстановился после травмы верхней части тела. На его счету 4 силовых приема и «+3».

В текущем сезоне Романов провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 22 (2+20) очка.