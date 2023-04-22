Фарм-клуб «Сент-Луиса» выбыл из розыгрыша плей-офф АХЛ. За команду выступают четыре россиянина

«Спрингфилд» во втором матче первого раунда плей-офф АХЛ уступил «Хартфорду» со счетом 1:7.

За фарм-клуб «Сент-Луиса» голевыми передачами отметились форварды Никита Александров и Михаил Абрамов, защитник Дмитрий Саморуков завершил встречу с показателем полезности «-1», вратарь Вадим Жеренко остался в запасе.

«Спрингфилд» проиграл серию со счетом 0-2 и выбыл из плей-офф АХЛ.