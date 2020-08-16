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Род Бриндамор: «Травма Свечникова выглядела очень плохо»

07:54
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор расстроен из-за травмы форварда команды Андрея Свечникова. Он получил повреждение в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (1:3). Россиянин упал после столкновения со Здено Харой и покидал лед при помощи партнеров, не опираясь на правую ногу.

«Сейчас очень сложно, потому что парень получил травму, которая выглядела очень плохо, цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ. — Сейчас в моей голове такие мысли. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-15-nhl-action/c-318522280

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