Род Бриндамор: «Травма Свечникова выглядела очень плохо»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор расстроен из-за травмы форварда команды Андрея Свечникова. Он получил повреждение в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (1:3). Россиянин упал после столкновения со Здено Харой и покидал лед при помощи партнеров, не опираясь на правую ногу.

«Сейчас очень сложно, потому что парень получил травму, которая выглядела очень плохо, цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ. — Сейчас в моей голове такие мысли. Мне ужасно его жаль. Если честно, мне даже не хочется говорить ни о чем другом».