«Рейнджерс» забрали нападающего Гудроу из «Тампы»

«Рейнджерс» получили права на нападающего «Тампы» Барклая Гудроу в обмен на выбор в седьмом раунда драфта-2022, сообщает пресс-служба клуба. У него подходит к концу контракт, и он мжет выйти на рынок свободных агентов.

Также клуб из Нью-Йорка обменял форварда Бретта Хаудена в «Вегас». Взамен «Рейнджерс» получили пик 4-го раунда драфта-2022, а также защитника Ника ДеСимоне.

28-летний Гудроу дважды выигрывал с «Тампой» Кубок Стэнли. В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 20 (6+15) очков. В плей-офф у него 6 (2+4) баллов в 18 встречах.

23-летний Хауден совсем недавно продлил контракт с «Рейнджерс». В прошедшем сезоне нападающий набрал 7 (1+6) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний ДеСимоне никогда не играл в НХЛ. В АХЛ на его счету 198 матчей и 97 (26+71) очков.