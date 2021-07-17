«Сент-Луис» защитил права на Барбашева, но не на Тарасенко

«Сент-Луис» принял решение не защищать права на нападающего Владимира Тарасенко. Зато клуб не станет выставлять на драфт расширения другого российского форварда — Ивана Барбашева, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

29-летний Тарасенко в прошлом сезоне провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф у него 4 матча и 2 (2+0) очка.

Напомним, в контракте Тарасенко есть пункт о запрете на обмен. Сообщалось, что игрок сам запросил обменять его у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.

25-летний Барбашев набрал 12 (5+7) очков в 38 матчах регулярки. В плей-офф у него 1 результативная передача в 4 встречах.

Контракт Брабашева с зарплатой в 1,475 миллиона долларов подходит к концу этим летом.