«Филадельфия», «Вегас» и «Нэшвилл» совершили трехсторонний обмен

«Нэшвилл» отдал «Филадельфии» права на защитника Райана Эллиса. Взамен «Предаторз» получили защитника Филиппа Майерса и нападающего Нолана Патрика. Затем «Хищники» отдали Патрика в «Вегас» в обмен на форварда Коди Глэсса, пишет в Twitter журналист Пьер ЛеБрюн.

30-летний Эллис провел в НХЛ 562 матча. На его счету 270 (75+195) набранных очков.

24-летний Майерс отыграл в лиге 115 матчей и набрал 29 (6+23) баллов.

Патрик был выбран «Летчиками» под общим вторым номером драфта-2017. 22-летний форвард пропустил продолжительное время из-за травмы. Всего в лиге на его счету 197 матчей и 70 (30+40) набранных очков.

22-летний Глэсс забил 9 голов и сделал 13 результативных передач в 66 встречах.