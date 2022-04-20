Две голевые Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

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«Рейнджерс» выиграли у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Джетс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил все 31 бросок по своим воротам.

Панарина признали третьей звездой встречи, а Шестеркина — первой.