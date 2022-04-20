Кучеров обошел Семина по голам в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучреов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Он реализовал большинство в середине второго периода.

Для 30-летнего россиянина эта шайба стала 19-й в этом сезоне и 240-й за всю карьеру в североамериканской лиге.

Таким образом, Кучеров обошел по голам в НХЛ другого российского нападающего Александр Семина. Он вышел на 13-е место среди всех россиян, игравших в лиге.

На 11-м метсе в этом списке идет нападающий Алексей Жамнов, который забросил 249 шайб за всю карьеру в НХЛ.