Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 21 апреля во ВКонтакте начнется в 22.00 мск

«Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на домашней площадке «Рейнджерс».

Ключевые события встречи Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ. Посмотреть видеотрансляцию противостояния бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк Рейнджерс» сыграл 82 матча в регулярном сезоне НХЛ и заработал 114 баллов. Коллектив занял первое место в Восточной конференции и стал обладателем Президентского кубка. Коллектив из Вашингтона провел 82 поединка и набрал 91 очко. В Восточной конференции команда расположилась на восьмой позиции.

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