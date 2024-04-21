Гайлик: «В «Рейнджерс» и «Тампе» игра «заточена» на то, чтобы и Кучеров, и Панарин забивали»

Заслуженный тренер России Юрий Гайлик прокомментировал бомбардирские достижения россиян Никиты Кучерова и Артемия Панарина в НХЛ.

«Дело в том, что в этих клубах игра «заточена» на то, чтобы и Кучеров, и Панарин забивали. Один игрок ничего не решает, такого не может быть. Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин. Но в команде им созданы условия, при которых они забивают. Потому что, если игрок умеет забивать и отдавать, надо дать ему такую возможность. Вот и все», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Выступающий за «Тампу» Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24. На счету 30-летнего российского форварда 44 шайбы и 100 передач. 32-летний нападающий «Рейнджерс» Панарин занял в списке бомбардиров четвертое место, забросив 49 шайб и сделав 71 передачу.