Канарейкин отметил, что «Рейнджерс» смотрятся предпочтительнее «Вашингтона»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от первой игры серии плей-офф НХЛ между «Рейнджерс» и «Вашингтоном».

«Все отдают предпочтение «Рейнджерс», понятно дело, команда выглядит устойчиво, команда показывает хорошие результаты. «Вашингтон» подсобрался под конец «регулярки», команда залезла в плей-офф, что сыграло на руку команде. Но, что касаемо прохода в следующий круг, понятно, что «Рейнджерс» смотрится предпочтительнее», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Первый матч серии между командами пройдет в Нью-Йорке 21 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.