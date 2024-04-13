«Рейнджерс» установили рекорд клуба по количеству побед в регулярном чемпионате

«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б), который прошел 13 апреля.

Эта победа стала 54-й для команды в текущем сезоне. «Рейнджерс» побили рекорд клуба по количеству побед в одном регулярном чемпионате, установленный в сезоне-2014/2015 — тогда «синерубашечники» выиграли 53 матча из 82.

На данный момент «Рейнджерс» с 112 очками лидируют в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. 16 апреля команда на своем льду примет «Оттаву».