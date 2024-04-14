Георгиев был заменен в первом периоде матча с «Виннипегом» после четырех пропущенных шайб

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Виннипег».

На 16-й минуте встречи вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев был заменен на Юстуса Аннунена после четырех пропущенных шайб. 28-летний россиянин отразил 11 бросков из 15.

В текущем сезоне Георгиев провел 61 матч, дважды сыграв на ноль и отразив 89,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3.02.