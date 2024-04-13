«Рейнджерс» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» набрали 112 очков и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 90 очками — на 7-й строчке.