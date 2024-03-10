«Рейнджерс» всухую победили «Сент-Луис», Шестеркин сыграл на ноль во второй раз в сезоне

«Рейнджерс» дома обыграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У хозяев забили Винс Трочек, Джимми Веси, Крис Крайдер и Каапо Какко. Российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков и во второй раз в сезоне-2023/24 отыграл на ноль.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 86 очками в 63 матчах.

«Сент-Луис» идет на 11-й строчке «Запада» с 67 очками в 64 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Трочек — 23 (бол., Панарин, Фокс), 5:51 — 1:0. Веси — 13 (Гудроу), 19:37 — 2:0. Крайдер — 32 (бол., Панарин, Фокс), 46:23 — 3:0. Какко — 8 (бол., Густафссон, Веннберг), 51:23 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Биннингтон.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 39 (11+12+16) — 26 (14+6+6).

Наши: Панарин (18.18/3/0) — Бучневич (17.45/4/0), Торопченко (11.55/4/-1).

10 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.