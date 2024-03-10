«Торонто» на выезде победил «Монреаль»

«Торонто» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей забросили Бобби Макмэнн, Макс Доми и Джон Таварес. У хозяев отличились Майкл Мэтсон и Алекс Ньюхук.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 82 очками в 64 матчах.

«Монреаль» идет на 14-й строчке с 58 очками в 64 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Мэтисон — 9 (Кофилд, Слафковски), 0:38 — 1:0. Макманн — 10 (Кампф), 20:39 — 1:1. Доми — 8 (Ярнкрок, Броди), 38:41 — 1:2. Ньюхук — 10 (бол., Слафковски, Мэтисон), 45:05 — 2:2. Таварес — 20 (Маккейб, Доми), 53:14 — 2:3.

Вратари: Монтембо (57:53) — Самсонов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (9+13+9) — 27 (9+10+8).

Наши: — - Любушкин (15.59/1/-1).

10 марта. Монреаль. Centre Bell.