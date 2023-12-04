«Рейнджерс» в результативном матче обыграли «Сан-Хосе», Панарин оформил хет-трик

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Сан-Хосе» со счетом 6:5.

В составе хозяев 4 (3+1) очка набрал Артемий Панарин, еще по голу забили Мика Зибанежад, Уильям Кулле и Ки-Андре Миллер, Алексис Лафренье не реализовал буллит при счете 3:3. У «Шаркс» шайбы на счету Энтони Даклера, Райана Кампентера, Джейкоба Макдональда, Фабиана Зеттерлунда и Александра Барабанова.

После этого матча «Рейнджерс» с 37 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 14 очками — на последней строчке Запада.