Барабанов в матче с «Рейнджерс» забросил первую шайбу в сезоне

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

29-летний россиянин забросил шайбу на 56-й минуте и сделал счет 5:6. Это первый матч форварда после возвращения из списка травмированных: игрок восстанавливался после перелома пальца.

На данный момент на счету Барабанова 1 (1+0) очко в 7 матчах сезона.