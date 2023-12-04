Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:5).

32-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка. Второй звездой признан форвард Мика Зибанежад, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Винсент Трочек, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Панарин провел 23 матча, в которых набрал 35 (15+20) очков.