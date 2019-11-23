«Рейнджерс» проиграли «Оттаве», результативная серия Панарина прервалась

«Рейнджерс» на выезде проиграли «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Сенаторз» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных. Его одноклубники и соотечественники Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали. Таким образом, результативная серия Панарина, насчитывавшая 12 встреч, прервалась.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Рейнджерс» — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Шабо — 2 (Ткачак, Дюклер), 0:57 — 1:0. Л. Браун — 1 (бол., Пажо), 6:32 — 2:0. Труба — 2 (Линдгрен, Геттингер), 17:20 — 2:1. Эннис — 6 (Уайт, Тирни), 21:11 — 3:1. Дюклер — 10 (бол., Пажо, Шабо), 33:24 — 4:1.

Вратари: Нильссон — Лундквист.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (19+16+4) — 31 (9+17+5).

Наши: — - Бучневич (15.50/2/-2), Панарин (19.13/3/-1).

23 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.

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