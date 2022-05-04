Шестеркин стал восьмым вратарем с 65+ сейвами в матче плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Питтсбургом».

В основное время встреча завершилась со счетом 3:3 и перешла в третий овертайм. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал восьмым вратарем с 1955 года, который сделал более 65 сейвов в матче плей-офф.

Последний раз 65+ сейвов в плей-офф сделал вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало в первом раунде в 2020 году.