«Рейнджерс» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ в четвертом сезоне подряд

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Вашингтону» со счетом 3:6.

После этого матча команда из Нью-Йорка с 58 очками расположилась на пятом месте в Восточном дивизионе и потеряла шансы на попадание в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» не может выйти в плей-офф четыре сезона подряд — в предыдущем сезоне команда уступила в квалификационном раунде «Каролине».