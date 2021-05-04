«Рейнджерс» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ в четвертом сезоне подряд
05:13
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Вашингтону» со счетом 3:6.
После этого матча команда из Нью-Йорка с 58 очками расположилась на пятом месте в Восточном дивизионе и потеряла шансы на попадание в плей-офф НХЛ.
«Рейнджерс» не может выйти в плей-офф четыре сезона подряд — в предыдущем сезоне команда уступила в квалификационном раунде «Каролине».
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